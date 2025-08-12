Эвертон на официальном сайте сообщил о подписании Джека Грилиша. 29-летний англичанин присоединился к "ирискам" на правах аренды и будет выступать под 18-м номером. В соглашении прописана опция выкупа за 50 миллионов фунтов (чуть меньше 60 миллионов евро).

"Как только я поговорил с менеджером, я понял, что есть только одно место, куда я хочу поехать. В социальных сетях меня засыпали сообщениями болельщики Эвертона, поэтому есть и эта сторона дела, и это еще одна причина, почему я выбрал Эвертон. Я хочу поблагодарить болельщиков за все сообщения, которые я уже получил. Спасибо за всю любовь и поддержку. Надеюсь, что смогу отблагодарить вас сейчас, и я уверен, что сделаю это", – приводит первые слова Грилиша пресс-служба Эвертона.

Напомним, что Джек перешел в Манчестер Сити в 2021 году за почти 118 млн евро из Астон Виллы. Но под руководством Хосепа Гвардиолы скандальный игрок сборной Англии не смог показывать стабильную игру, поэтому "горожане" решили избавиться от него из-за большой зарплаты.