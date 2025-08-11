Полузащитник Манчестер Сити Джек Грилиш отправится в аренду в Эвертон.

Эвертон завершает сделку по Джеку Грилишу с Манчестер Сити, сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic.

Клуб Виталия Миколенко возьмет 29-летнего англичанина в аренду на сезон с опцией выкупа за приблизительно 50 млн фунтов.

Фабрицио Романо заявил, что все условия перехода согласованы и уже вскоре игрок пройдет медосмотр и присоединится к "ирискам" перед стартом АПЛ.

Напомним, что в Манчестер Сити Грилиш пришел в 2021 году за почти 118 млн евро из Астон Виллы. Но под руководством Хосепа Гвардиолы скандальный игрок сборной Англии не смог показывать стабильную игру, поэтому "горожане" решили избавиться от него из-за большой зарплаты.

