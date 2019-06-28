"РПЛ сильніша, ніж УПЛ", – Ордець відверто прокоментував свій перехід у Динамо М

Захисник Динамо Москва Іван Ордець розповів, чому вирішив переїхати у чемпіонат Росії.

"Мій вибір – на користь футбольної кар'єри. Російський чемпіонат сильніший і видовищніший, ніж український. І я не вважаю правильним підводити під мій перехід в Динамо будь-яке політичне підгрунтя.

Ордець перейшов у московське Динамо

Цього літа у мене був шанс залишитися в Шахтарі, який пропонував мені продовжити співпрацю. Але московське Динамо запропонувало стати частиною нового амбітного проекту.

Це новий виклик для мене, і я його прийняв. Спорт, і футбол зокрема, покликані об'єднувати людей і народи, а не бути інструментом конфліктів. Головне, щоб я прогресував як футболіст", – сказав Ордець виданню Експрес.

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