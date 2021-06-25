"Чудові гравці в Шахтарі. Я вже бачив, як вони грали раніше, тому дуже щасливий, що зараз перебуваю поруч з ними. Це ті хлопці, у яких є здатність швидко аналізувати гру. Ми розважаємося разом з перших днів, це дуже добре.

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Багато спілкуюся з усіма співвітчизниками з Бразилії. Також прагну познайомитися з українськими хлопцями, тому що це дуже важливо для колективу. І для мене теж, щоб швидше адаптуватися. Мої цілі більш колективні, ніж індивідуальні", – сказав Марлон у коментарі Youtube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, 25-річний бразильський оборонець став третім літнім новачком "помаранчево-чорних" – раніше донеччани оголосили про підписання півзахисника Педрінью та форварда Лассіна Траоре.

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