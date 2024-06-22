"Я завжди роблю вибір, щоб мати збалансовану команду, щоб добре атакувати та захищатися. Нідерланди були обережнішими, ніж зазвичай. Єдине, про що я шкодую, – це ефективність із принаймні шістьма явними шансами. Не забивши, ви не можете виграти. Я думаю, що Нідерланди мали два шанси в матчі з великою інтенсивністю. Я задоволений своєю командою, крім ефективності.

Нідерланди – Франція – відеоогляд матчу Євро-2024

Я не блефую. З кожним днем Мбаппе ​​стає все краще. Якби матч був вирішальним, я б думав інакше. Для мене важливо мати відчуття Кіліана. Він повинен носити маску, це змінює зір, є гематома, є ризики. З кожним днем ​​консолідація краща. Розумніше було не випускати його.

Я не хвилююсь. Мене б хвилювало, якби у нас не було шансів. Є матчі, де ми маємо лише два моменти. Було більше. Ефективність на дуже високому рівні є важливим елементом. У нас є багато можливостей для вдосконалення на цьому рівні.

Меньян? Він дуже хороший, він сяючий. Ми зробили все, щоб створити для нього найкращі умови, завдяки підтримці Франка Равіо та роботі медичного персоналу. Він почувається сильним. Він лідер оборони.

У Грізманна немає фіксованої позиції. Мені здалося, що він був набагато кращим, ніж у першому матчі, коли він був незвично недбалим з технічного боку. Він позиціонується десь між півзахисником і атакувальним гравцем. Сьогодні він був вище, через інших півзахисників.

Маркус повернувся на позицію, яка була більш природною для нього. Його гра була цікавою. Це не найпростіша позиція. У нього не все виходить, але він старається. У першому матчі він зробив досить багато роботи. Він упевнений у собі, він атлетично готовий. Він на дуже хорошому рівні", – цитує Дешама LP.

Нагадаємо, що Франція посідає другу сходинку у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок з Австрією та Нідерландами – по три. У третьому турі "Les Bleus" зіграють проти Польщі.

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