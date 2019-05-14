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"Розумію, що отримав аванс", – Мазур налаштований скористатися дебютним викликом у збірну України

14 травня 18:41 809 Читать на русском
"Розумію, що отримав аванс", – Мазур налаштований скористатися дебютним викликом у збірну України
Мирослав Мазур / фото: ФК Ворскла

Захисник Ворскли Мирослав Мазур, який виступає на правах оренди у молдовському Сфинтул Георге, прокоментував дебютний виклик у збірну України.

"Вчора зранку зателефонували й сказали, що я викликаний у збірну. Емоції не передати словами. Розумію, що отримав аванс від тренерського штабу. Тепер все залежить тільки від мене – потрібно робити все можливе.

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Поки не знаю, чи мене використовуватимуть виключно в тренувальному процесі, чи під час матчів. Знаю, що 25-го числа маю бути у Харкові. Думаю, що більше часу буду проводити з молодіжкою, але як вийде, так і буде. Все залежатиме від того, як покажу себе на зборі.

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Так само не знаю, скільки гратиму в Молдові й що відбудеться влітку – залишуся тут, повернуся до Ворскли, чи буде якийсь третій варіант. Наразі маю контракт із Сфинтул Георге", – цитує Мазура Tribuna.com.

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Збірна України Мирослав Мазур Мирослав Мазур
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