"Розумію, що мені вже не 25": капітан Манчестер Сіті здивувався рішенню клубу про своє майбутнє
Капітан Манчестер Сіті Кевін де Брюйне заявив, що був здивований, коли клуб не запропонував йому новий контракт.
"Мені не надходило жодних пропозицій протягом усього року, вони просто ухвалили рішення. Звичайно, я був трохи здивований, але мені просто потрібно це прийняти.
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Чесно кажучи, я все ще думаю, що можу виступати на цьому рівні, який я показую. Але я розумію, що клуби повинні ухвалювати рішення. Я відчуваю, що мені ще багато чого належить зробити. Звісно, я знаю, що мені вже не 25, але я все ще відчуваю, що можу виконувати свою роботу
Я відкритий для всього. Я повинен дивитися на всю картину цілком. Я дивлюся на спорт, сім'ю, на все разом, на те, що має найбільший сенс для мене і моєї родини. Мені подобається грати у футбол. Мені подобається змагатися. Це те, що я відчуваю, тому я не можу сказати, що хочу завершити кар'єру", – цитує де Брюйне ВВС.
Кевін перейшов у Сіті з Вольфсбурга 2015 року і виграв 16 трофеїв, включно з шістьма титулами Прем'єр-ліги та Лігою чемпіонів у 2023 році.
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