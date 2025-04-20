Капітан Манчестер Сіті Кевін де Брюйне заявив, що був здивований, коли клуб не запропонував йому новий контракт.

"Мені не надходило жодних пропозицій протягом усього року, вони просто ухвалили рішення. Звичайно, я був трохи здивований, але мені просто потрібно це прийняти.

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Чесно кажучи, я все ще думаю, що можу виступати на цьому рівні, який я показую. Але я розумію, що клуби повинні ухвалювати рішення. Я відчуваю, що мені ще багато чого належить зробити. Звісно, я знаю, що мені вже не 25, але я все ще відчуваю, що можу виконувати свою роботу

Я відкритий для всього. Я повинен дивитися на всю картину цілком. Я дивлюся на спорт, сім'ю, на все разом, на те, що має найбільший сенс для мене і моєї родини. Мені подобається грати у футбол. Мені подобається змагатися. Це те, що я відчуваю, тому я не можу сказати, що хочу завершити кар'єру", – цитує де Брюйне ВВС.

Кевін перейшов у Сіті з Вольфсбурга 2015 року і виграв 16 трофеїв, включно з шістьма титулами Прем'єр-ліги та Лігою чемпіонів у 2023 році.

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