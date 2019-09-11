Розумію Санжара з півслова, подобається його стиль гри, – Вакуленко

Захисник Карпат Сергій Вакуленко розповів про співпрацю з новим головним тренером Романом Санжаром та підготовку до матчу 7-го туру УПЛ проти Ворскли.

"У нас хороші робочі відносини з Романом Санжаром. Ще у складі Олімпіка я розумів його футбол, мені подобається його бачення і стиль гри. Санжар любить бойових і агресивних футболістів, з великим бажанням і самовіддачею.

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Оскільки ми вже раніше працювали, то зараз розуміємо один одного з півслова. Атмосфера в команді позитивна, чекаємо збірників. Травмовані гравці вже відновилися, так що тренуємося в повному складі.

До Ворскли готуємося в звичайному режимі, подивимося останні матчі суперника, вивчимо їх слабкі і сильні сторони", – розповів Вакуленко в коментарі офіційному сайту Карпат.

Відзначимо, що Карпати зустрінеться з Ворсклою 14-го вересня у матчі 7-го туру УПЛ.

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