"Зрозуміло, що якщо люди знають мене лише завдяки футболу, то вони подумають, що я один з найненависніших гравців. Такий мій стиль гри, і саме він зробив мене тим гравцем, яким я є сьогодні. Саме завдяки цьому я перебуваю тут.

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Решта знають, яка я людина. Я дуже скромний і ціную все те, що є у моєму житті. Гравець Жорді ніяк не пов'язаний з людиною Жорді або Жорді як партнером по команді. Так, я дійсно жорстко граю. Розумію, чому люди, які мене не знають, можуть мене ненавидіти", – цитує Альбу видання Goal.

Нагадаємо, Жорді перейшов у Барселону з Валенсії влітку 2012 року за 14 млн євро. У поточному сезоні провів за "блаугранас" 24 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює 31-річного гравця у 25 млн євро.

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