"Я розумію, чому Мірча живе на базі Динамо. Я теж на багатьох базах жив, наприклад, московського Спартака і Динамо Тбілісі. Ти можеш займатися 24 години на добу роботою. Тебе нічого не відволікає. Навіщо йому квартира? Він на базі відео переглядає, готується до кожного тренування. Він може там спілкуватися, з ким йому необхідно.

Суркіс очікує на трансферні запити від Луческу після виходу в груповий етап Ліги чемпіонів

У Динамо є високий рівень ігрової дисципліни, максимальна самовіддача, максимальне використання якостей тих гравців, які є в команді. Те, що Динамо виграло Суперкубок України і те, що воно гратиме в групі Ліги чемпіонів, це велика заслуга нового тренерського штабу.

Динамівці, можливо, самі на себе розсердилися. Вони хочуть довести, що все, що писали і говорили про них критичне, не відповідає дійсності. Вони гравці хорошого рівня. Просто, коли багато молодих хлопців одного рівня, складно, щоб команда відразу прогресувала.

Так, зараз багатьом не подобається, як грає Динамо. Але Луческу досвідчений тренер і він знає, що бувають ситуації, коли треба грати на результат, а не на красиву гру. Звичайно, ЗМІ це не завжди подобається. Потрібно розуміти, як і з яким суперником грати", – поділився Грозний в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо під керівництвом Луческу вперше за останні чотири роки вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів та очолює турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи Ворсклу за додатковими показниками.

"Луческу змив кров'ю всі наші образи": Динамо бажають Реброва, Супряга віддав борг, "Ахметов луснув від заздрощів"