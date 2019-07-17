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"Розумів їх в одному", – Вернидуб – про українських гравців, які їдуть у Росію

08:26 1570 Читать на русском
"Розумів їх в одному", – Вернидуб – про українських гравців, які їдуть у Росію
Юрій Вернидуб / Зоря

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб поділився своїми думками щодо українських футболістів, які їдуть грати у чемпіонат Росії.

"Мої почуття, коли український футболіст їде в Росію? Складно передати. У нас із Зорі теж їхали хлопці. Я просто їх не розумів.

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Розумів їх в одному – коротке життя спортивне, всі хочуть заробити грошей і почуватися нормально, але не все вимірюється грошима і, перш за все, має бути мислення, серце, і розуміння тієї ситуації, яка склалася.

Бігти за грошима, кидаючи все... Вони ж повинні розуміти, що відрікаються від збірної", – передає слова Юрія Вернидуба Xsport.ua.

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Теги
Українці за кордоном Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря Зоря Росія
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