Захисник Шахтаря Валерій Бондар розповів, що відчував через ушкодження, яке не дозволить йому взяти участь у континентальній першості.

"Спустошення. Оскільки грав останні 3-4 матчі за Шахтар і чудово розумів, що, можливо, матиму шанс поїхати на Євро, довести, що гідний, і потрапити в основну обойму людей, які поїдуть туди захищати нашу країну.

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Напевно, найбільше через це засмутився. Ну і те, що доведеться починати сезон не зі зборів, а з відновлення. Це теж прикро", – сказав Бондар у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, захисник Шахтаря травмувався у матчі 23-го туру УПЛ з Олександрією. У 22-річного футболіста розрив бокової зв'язки лівого колінного суглоба – його відновлення триватиме близько 3 місяців.

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