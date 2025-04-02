– Принципово було тут перемогти, тому що ми дуже довго тут не можемо вже перемогти, саме в чемпіонаті. Я думаю, що це була дуже принципова для нас гра і дуже важлива перемога.

Вихід Пушіча і Ко в півфінал Кубка України у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар

– Чого не вистачило Шахтарю, щоб забити в основний час?

– Не вистачило, напевно, більше агресії в третій фазі. більше домінації, якої ми хочемо. І супротив суперника. Це гарна команда, яка дає кожній команді бій і грає з Шахтарем з Динамо на рівних.

– Чи думали ви перед матчем про те, що саме в цьому протистоянні буде додатковий час?

– Звісно, це Кубок України, і кожна помилка коштує дуже дорого. Напевно, боялись команди цього, тому що основний час закінчується 90-95 хвилин, і є ще додатковий час. Розуміли, що це може бути і, звісно, готувалися до цього також.

– Які особисто в тебе є висновки після цього протистояння?

– Всіх з перемогою вітаю, висновок один: те, що ми йдемо далі, в півфінал Кубку. Це наша мета, це наше завдання, і ми будемо робити все, щоб ще раз здобути Кубок України, – сказав Бондар в коментарі для прес-служби Шахтаря.

До слова, "гірники" востаннє перемагали Олександрію на їхньому полі у грудні 2021 року (2:1).

Шахтар вийшов у півфінал Кубка України, дотиснувши Олександрію в овертаймах