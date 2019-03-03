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"Розуміли, куди їдемо", – Бабич прокоментував нічию з Олександрією

21:54 173 Читать на русском
"Розуміли, куди їдемо", – Бабич прокоментував нічию з Олександрією
Олександр Бабич / Футбол 24

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з Олександрією в матчі 20 туру УПЛ.

"Ми розуміли, куди ми їдемо, проти кого гратимемо. Хлопці до кінця виконували завдання, ми не грали на нічию, грали у свій футбол, хотіли здобути позитивний результат. Гра складалася за хорошим для нас сценарієм, у кінці гри хотіли розвинути успіх. Другий гол гру заспокоїв би.

Олександрія – Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Пропустили гол, але я не хочу, щоб хлопці засмучувалися. Ми розуміємо силу суперника. Головне, що хлопці до кінця виконували установку", – сказав Бабич програмі Тур ONLINE.

Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Олександр Бабич Олександр Бабич
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