"Розуміли, куди їдемо", – Бабич прокоментував нічию з Олександрією

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з Олександрією в матчі 20 туру УПЛ.

"Ми розуміли, куди ми їдемо, проти кого гратимемо. Хлопці до кінця виконували завдання, ми не грали на нічию, грали у свій футбол, хотіли здобути позитивний результат. Гра складалася за хорошим для нас сценарієм, у кінці гри хотіли розвинути успіх. Другий гол гру заспокоїв би.

Олександрія – Маріуполь –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Пропустили гол, але я не хочу, щоб хлопці засмучувалися. Ми розуміємо силу суперника. Головне, що хлопці до кінця виконували установку", – сказав Бабич програмі Тур ONLINE.