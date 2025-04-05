Зоря на останніх секундах матчу здолала Ворсклу в більшості (2:1). Наставник луганців Младен Бартуловіч прокоментував гру своїх підопічних і пояснив чому команда розслабилась після вилучення Олександра Скляра.

Червона картка Скляра та гол Мічина на останніх секундах у відеоогляді матчу Ворскла – Зоря – 1:2

"Вітаю Зорю з перемогою, ми заслуговували на неї. Так, гра була нервова, але ми напрацювали на результат. Дуже дякую хлопцям за ставлення до гри. Вони дуже хотіли виграти сьогодні. До червоної карти ми грали краще та мали кращі моменти.

Після того, як у суперника вилучили гравця, був період, коли ми приходили до тями. Але все це виключно психологія. Десь розслаблялися. Хвилин 15-20 були дуже погані. Це питання концентрації, а також гарного виступу суперників. Ворскла – дуже гарна команда", – заявив Бартуловіч в інтерв'ю прес-службі Зорі.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Ворсклою Зоря наблизилась до зони єврокубків і посіла 6 місце, переслідуючи Кривбас та Полісся. Щоправда, у криворіжців є ще 2 матчі в запасі.

Зоря на виїзді у доданий час вирвала перемогу в Ворскли – Скляр став антигероєм, Будківський встановив особистий рекорд