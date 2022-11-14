Донецький клуб вирішив сфокусувати увагу футбольної громадськості на суперечливих рішеннях, які прийняла Катерина Монзуль і її асистенти.

Степаненко у розпачі після незарахованого гола / ФК Шахтар

Шахтар на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікував відео з двома незарахованими голами в ворота Зорі. Головний посил ролику – чи було там положення поза грою?

"Два моменти вплинули на загальний рахунок": Бондар має претензії до арбітра після нічиєї Шахтаря зі Зорею

"VAR WANTED. Спробуйте знайти офсайд у гравців Шахтаря в моментах із забитими м’ячами", – йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, Шахтар у матчі 13-го туру УПЛ розписав бойову нічию з Зорею (2:2). Ще два голи "гірників" (Бондаренка і Степаненка) не були зараховані через офсайди.

"Не зараховують один, другий – то скільки треба забити, аби виграти?": Йовічевіч – про суддівство Монзуль у грі з Зорею