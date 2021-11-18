Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі став жертвою жорсткого жарту з боку бразильського телеканалу.

Телеканал TNT Sport Brasil вирішив поглузувати з Мессі через його невиразну гру проти Бразилії.

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У своєму Instagram компанія виклала зображення Лео, виконане у стилі вестернів, на якому написано "розшукується". Додамо, що Мессі провів усі 90 хвилин на полі.

Матч між Аргентиною та Бразилією завершився нічиєю (0:0), яка була вигідною для обох команд – вони вже оформили путівки на ЧС-2022.

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