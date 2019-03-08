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Розрив контракту з Рамосом обійдеться Реалу в шалену суму

8 березня 23:36 397 Читать на русском
Розрив контракту з Рамосом обійдеться Реалу в шалену суму
Серхіо Рамос / соцмережі

Реал у разі розриву контракту з капітаном Серхіо Рамосом втратить великі кошти.

Мадридський Реал ризикує втратити 25 млн євро, якщо розірве контракт із капітаном Серхіо Рамосом, повідомляє AS.

Рамос обговорив з Пересом конфлікт і виступив перед гравцями Реала з мотиваційною промовою

Нагадаємо, захисник мав конфлікт із президентом клубу Флорентіно Пересом після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (1:4).

Контракт гравця діє до 2021 року, тому йому доведеться виплатити саме таку шалену суму за розрив угоди.

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