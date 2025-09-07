– Поговорімо про останні гучні трансфери наших збірників. Які перспективи Ваната у Жироні?

– Безумовно, йому потрібен час. Я дуже сподіваюся, що у Ваната все вийде в Іспанії. Зараз Жирона перебуває не у найкращому стані. На Ваната ляже пристойний тягар відповідальності, бо від нього чекатимуть голів. Я розраховую на те, що Влад вистрілить. Він вже ставав двічі найкращим бомбардиром УПЛ, тепер час проявити себе в Прімері.

"Зараз не бачу команд, які можуть скласти конкуренцію Динамо чи Шахтарю": Вернидуб виніс жорсткий вердикт клубам УПЛ

– Вболівальники Жирони будуть порівнювати Ваната з Довбиком.

– Їх не можна порівнювати, це абсолютно різні футболісти за стилем.

– Що думаєте про перехід Судакова в Бенфіку? Які в нього там шанси заграти?

– Чесно, не знаю. Чемпіонат Португалії досить непоганий, Бенфіка – цікава команда. Подивимося, як воно буде. Звичайно, хочеться, щоб Судаков став ключовим гравцем Бенфіки, постійно грав в основному складі і додав команді якусь цікавинку.

– Бущан досить несподівано повернувся в УПЛ, але не в Динамо, а в Полісся.

– Я Бущану бажаю тільки успіхів і знову вийти на той рівень, на якому він був перед поїздкою в Саудівську Аравію. На той час Георгій був одним із кращих в Україні на своїй позиції. Він може стати лідером Полісся. Не в образу Волинцю і Кудрику, але я вважаю, що Бущан сильніший за них, – сказав Вернидуб в інтерв'ю Sport-Еxpress.

"Враження, що сьогодні День Незалежності", або Якого моменту перелякався Дешам – репортаж з "українського" Вроцлава