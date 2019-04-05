"Розраховую абсолютно на всіх", – Фонсека прокоментував чутки про можливий відхід Нема

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека відреагував на інформацію про прагнення "гірників" продати хавбека Веллінгтона Нема.

"Насправді це лише новини. Наразі я знаю, що Нем у нашій команді. Він працює, і дуже добре. Саме завдяки цьому він мав змогу зіграти з Олександрією, де став однією з визначальних фігур.

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Для мене важлива тільки робота на тренувальному полі та в матчах, а не те, що пишуть в інтернеті. Доки футболісти перебувають тут, я розраховую геть на всіх", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.