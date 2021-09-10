"Звичайно, я незадоволений рішенням апеляційного комітету УАФ. Мене на самому засіданні не було, був мій представник. Протягом 10 днів ми отримаємо офіційний висновок і будемо розуміти, як рухатися далі.

УАФ скоротила дискваліфікацію Гельзіна з п'яти до трьох років

Розраховував, що покарання знімуть і залишать умовну дискваліфікацію, тому що ми ставили в приклад аналогічні випадки з інших країн, і там не було таких жорстких покарань.

У підсумку вийшло так, як є зараз. Нічого не змінилося. Чи будемо подавати документи до спортивного суду Лозанни (CAS)? Думаю так. Швидше за все, будемо подавати.

Чи впливає термін дискваліфікації на повернення в футбол? Звичайно, впливає. На жаль, у нас б'ють тих, хто вкладає гроші в футбол. І роблять це люди, які є пожирачами. Очікувати від них іншого не варто. Прийде час і їх винесуть звідти. Ось побачите", – сказав Гельзін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний комітет УАФ частково задовольнив скаргу Владислава Гельзіна, скоротивши його дискваліфікацію з п'яти до трьох років.

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