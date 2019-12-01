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"Розраховувати на щось – небезпечна справа", – Протасов поділився рецептом успішного виходу з групи на Євро-2020

12:06 368 Читать на русском
"Розраховувати на щось – небезпечна справа", – Протасов поділився рецептом успішного виходу з групи на Євро-2020
Олег Протасов / Фото з відкритих джерел

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов прокоментував результати жеребкування фінальної стадії Євро-2020.

"Команда буде грати на результат у кожному матчі. Повірте мені, розраховувати на щось – небезпечна справа. Ти повинен у кожному матчі зробити максимум з того, що ти можеш, і вже потім час покаже.

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Я вірю, що Україна зможе вийти з цієї групи. Тим більше, можливостей не так вже й мало. Хочу побажати нашому тренерському штабу впоратися із завданням виходу з групи. Бути готовими до продовження", – сказав Протасов у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

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Євро-2020 Україна Україна Збірна України Олег Протасов
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