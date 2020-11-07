Як відомо, у матчі 9-го туру УПЛ Колос на виїзді здолав СК Дніпро-1 з рахунком 2:0. Перший гол з пенальті забив форвард ковалівців Євген Селезньов (згодом нападник оформить дубль, але арбітр не зарахує гол, зафіксувавши положення поза грою).

СК Дніпро-1 – Колос – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Саме під час святкування гола і розпочалось "шоу імені Селезньова". Спочатку він передав привіт фанатам Дніпра, показавши пальцем на напис "Днiпро" на стадіоні. І вигукнув кричалку-заряд "Край наш козацький". Про це він ще напередодні матчу домовився з Юджином – лідером ультрас Дніпра.

Згодом, під час заміни на 73-й хвилині, Євген влаштував розбірки з кимось на трибуні, встигнувши навіть "забити стрілку" останньому: "Йдемо, чого ти? Ти ж факи мені тикав. Йдемо!".

А вже після матчу, у підтрибунному приміщенні, у футболіста трапився конфлікт з головним тренером СК Дніпро-1. У ході перепалки Йовічевіч попросив Селезньова відповідати йому українською мовою. На що останній заявив, що Йовічевич, як хорват, не має права вказувати, якою мовою йому говорити у його країні. Подальший конфлікт вдалося погасити за допомогою працівників Дніпро-Арени, які вивели Євгена з підтрибунного приміщення.

Цікаво, що всюдисущий футболіст після матчу встиг ще сфотографуватися з пожежниками.

Перемога дозволила ковалівцям набрати 15 очок і піднятись на четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ. СК Дніпро-1 з 8-ма пунктами залишився десятим.

Колос на виїзді переміг СК Дніпро-1 – гол Селезньова допоміг перервати безвиграшну серію ковалівців