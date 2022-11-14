"Скажу так, у мене вже був такий невеликий досвід. Коли влітку була та трансферна сага, з тими чутками й усім іншим... Мільйон дзвінків, якихось обговорювань. Мені взагалі не сподобалося. Більше не хочу взагалі бути всередині цієї кухні. Мені краще, щоб коротко і конкретно. Я розмовляв з двома чи трьома тренерами інших клубів. Це Ніцца, Байєр та Брентфорд. Тоді, коли не вийшло, я засмутився. Але зараз ми бачимо, що божий план кращий, ніж мої мрії.

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Сьогодні ти розмовляєш з одним тренером. Вже думаєш лише про цю команду, вже дивишся відео про них, потроху знайомишся з командою. Розмови лише про них. Тренер телефонує і каже, що чекає на збори. Потім щось не вийшло, клуби не домовилися. З'являється нова команда, знову телефонує головний тренер.

Розмови з наставниками таких команд впливають, вони заряджають. Ти вже хочеш грати за нього і за цю команду. Ти вже зосередився, в голові лише одна команда. І коли так з одним тренером, другим, третім... Більше не хочеш переживати за це все. Просто не залишається емоцій", – сказав Мудрик в ефірі YouTube-каналу Влади Седан.