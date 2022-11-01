Про це розповів Крістіан Біловар – захисник Динамо, який теж грає в АЕЛі на правах річної оренди.

"Я багато з ним спілкуюся, це досвідчений гравець. Коли я тільки приїхав, він і Ніко Мілічану мені дуже допомогли в адаптації. Завжди питали, яка ситуація в Україні, як у мене з житлом, чи все в мене добре.

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Попри свій статус колись головної зірки збірної Бельгії, зараз він дуже багато матчів Динамо Київ дивиться. Стежить, цікавився, що це за команда, ми з ним згадували, як Динамо обіграло Евертон (5:2), а він на той матч не поїхав. Йому тоді сказали: "Ти можеш не їхати, готуйся до наступних матчів, ми там без тебе обійдемося".

Зараз він стежить за матчами Динамо. Не можу сказати, чи дивиться він кожну гру, але знаю, що стежить. Ми навіть разом дивилися гру Динамо з Рухом в YouTube.

Чи питав його про перехід у Динамо? До цього ми не доходили. Думаю, що він відкрита людина. Якщо б Динамо хотіло з ним поговорити, як мінімум, він би не відмовився", – розповів Біловар в ефірі YouTube-каналу Динамо.

Раніше 35-річний Міральяс виступав за Евертон, Лілль, Олімпіакос, Фіорентину та інші клуби. Зіграв 60 матчів за збірну Бельгії (10 голів). Влітку перейшов у АЕЛ, кольори якого на правах оренди з Динамо захищає і Крістіан Біловар. В активі 21-річного українця 7 поєдинків.

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