"У зв’язку з оприлюдненням на YouTube-каналі одної з популярних футбольних програм аудіозаписів телефонних розмов футболіста команди Євгена Селезньова та головного тренера Ігоря Леонова, ФК Минай вважає за необхідне висловити наступне. Ми поважаємо роботу журналістів і завжди раді, коли вони своїми матеріалами привертають увагу до життя нашого клубу. Проте не розуміємо, коли медійники користуються сумнівними джерелами та видають непідтверджену інформацію за справжній факт.

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Журналіст Андрій Сеньків, який оприлюднив ці аудіозаписи, стверджує про начебто "проблеми у роздягальні", "порушення дисципліни", "хамське ставлення до тренера" та інше в ефірі програми "ТаТоТаке" від 6 грудня 2021 року. Зазначимо, що оприлюднений відеозапис у тік-току, на основі якого журналіст робив свої висновки, що Селезньов негативно висловлює свої емоції, були адресовані не тренеру Леонову.

Звертаємо увагу, що після проведеного внутрішнього розслідування ми з’ясували, що відео було записане таємно невідомим фанатом, який вибіг на поле в момент, коли команда йшла до фанатського сектору дякувати за підтримку в грі з Динамо 27 листопада. Висловлював критику Селезньов виключно гравцям. Футболіст за свої дії попросив вибачення у них в той самий день у роздягальні.

Чому журналіст робить подібні висновки в ефірі програми і чому видає свої вигадки за підтверджений факт – залишається на сумлінні автора. Не виключаємо, що його "джерела", звідки він бере інформацію, свідомо маніпулюють журналістом, щоб він видавав "бажане" за "дійсне". Також нам не зрозуміло, з якою метою була оприлюднена ця інформація в ефірі. Чи не з метою дискредитації клубу в очах вболівальників та колег? Чи можливо заради чергового хайпу?

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Зазначимо, що подібна непідтверджена інформація і стала причиною конфлікту Євгена Селезньова з журналістом, внаслідок цього і виникли неприємні телефонні розмови. Від імені клубу заявляємо, що не підтримуємо будь-яких проявів агресії футболіста у бік журналіста. У зв’язку з цим із гравцем Є. Селезньовим вже була проведена профілактична бесіда у приватному порядку і будуть вжиті відповідні заходи.

Також зазначимо, що записані аудіозаписи були не у робочий час гравця і вони мають приватний характер. І просимо представників ЗМІ у майбутньому, якщо виникають відповідні непорозуміння із представниками нашого клубу, звертатися до нас, щоб ми вирішили конфлікт цивілізованим шляхом, а не через публічний розголос у ЗМІ, який зачіпає не тільки винуватців конфлікту, а й весь футбольний клуб та почуття його вболівальників", – йдеться у заяві на офіційному сайті Миная.

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