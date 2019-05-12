Розмір бонусів для гравців Манчестер Сіті збільшиться на 25 відсотків

Футболісти Манчестер Сіті отримають близько 20 мільйонів фунтів, якщо зможуть виграти всі три внутрішніх турніри – чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

Перемога в АПЛ принесе гравцям Манчестер Сіті 15 млн фунтів – на додаток до їх бонусу за перемогу в Кубку англійської Ліги.

Гравці Манчестер Сіті отримають чималу суму бонусів за перемоги у всіх внутрішніх турнірах

Таким чином, футболісти отримають на 25 відсотків більше, ніж за перемогу в минулому сезоні. До того ж, "містяни" можуть збільшити цю суму, якщо переможуть в Кубку Англії. Додамо, що Манчестер Сіті може здобути другу поспіль перемогу в АПЛ і стати першою командою після Манчестер Юнайтед під керівництвом Алекса Фергюсона у 2008 та 2009 роках.

Нагадаємо, що у таблиці АПЛ Манчестер Сіті зараз посідає перше місце, випереджаючи Ліверпуль на 1 очко. Кубок ліги "містяни" вже виграли, перемігши у фіналі Челсі в серії пенальті (0:0, 4:3 по пенальті). Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті і Уотфордом пройде 18 травня.

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