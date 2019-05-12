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Розмір бонусів для гравців Манчестер Сіті збільшиться на 25 відсотків

12 травня 16:01 496 Читать на русском
Розмір бонусів для гравців Манчестер Сіті збільшиться на 25 відсотків
Гравці Манчестер Сіті / Reuters

Футболісти Манчестер Сіті отримають близько 20 мільйонів фунтів, якщо зможуть виграти всі три внутрішніх турніри – чемпіонат Англії, Кубок Англії і Кубок англійської ліги.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

Перемога в АПЛ принесе гравцям Манчестер Сіті 15 млн фунтів – на додаток до їх бонусу за перемогу в Кубку англійської Ліги.

Гравці Манчестер Сіті отримають чималу суму бонусів за перемоги у всіх внутрішніх турнірах

Таким чином, футболісти отримають на 25 відсотків більше, ніж за перемогу в минулому сезоні. До того ж, "містяни" можуть збільшити цю суму, якщо переможуть в Кубку Англії. Додамо, що Манчестер Сіті може здобути другу поспіль перемогу в АПЛ і стати першою командою після Манчестер Юнайтед під керівництвом Алекса Фергюсона у 2008 та 2009 роках.

Нагадаємо, що у таблиці АПЛ Манчестер Сіті зараз посідає перше місце, випереджаючи Ліверпуль на 1 очко. Кубок ліги "містяни" вже виграли, перемігши у фіналі Челсі в серії пенальті (0:0, 4:3 по пенальті). Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті і Уотфордом пройде 18 травня.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кубок Англії 2018/19 Брайтон - Манчестер Сіті Кубок англійської ліги 2018/19
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