Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті не збирається терпіти грубу гру проти своїх підопічних.

Керманич неаполітанців "наїхав" на гравців Про Верчеллі за надто грубі дії у спарингу, повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica.

Спаллетті дебютував біля керма Наполі з розгромної перемоги 12:0

Один з епізодів завершився важкою травмою Дієго Демме. Півзахиснику Наполі діагностували розтягнення зв'язок коліна, через яке він пропустить щонайменше 2 місяці. У перерві зустрічі Спаллетті підійшов до гравців Про Верчеллі і сказав все, що про них думає.

Нагадаємо, що 62-річний фахівець очолив Наполі цього літа, замінивши ще одного "вибухового" персонажа – Дженнаро Гаттузо.

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