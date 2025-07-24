Розлючений Неймар зірвався на фанатів і потрапив у скандал (ВІДЕО)
Зірка Сантоса Неймар після матчу чемпіонату Бразилії вступив у гарячу суперечку з уболівальником.
Бразильський Сантос продовжує занепад – клуб зазнав третьої поразки за останні п’ять матчів і опустився в зону вильоту. Навіть повернення Неймара поки не допомагає команді стабілізувати ситуацію.
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У поєдинку проти Інтернасьонала (1:2) бразильський ветеран зробив усе можливе, щоб витягти хоча б нічию, однак знову залишив поле з розчаруванням.
Після фінального свистка 33-річний Неймар не стримав емоцій і вступив у словесну перепалку з одним із фанатів. Інцидент потрапив на відео – на кадрах, опублікованих акаунтом TNTSportsBR в мережі X видно, як Неймар активно щось доводить уболівальнику, перебуваючи в епіцентрі напруженого діалогу.
Відео інциденту вже шириться соцмережами, викликаючи суперечки серед фанів – частина підтримує Неймара, інші вважають, що йому варто стримуватись попри провали Сантоса.
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