Зірка Сантоса Неймар після матчу чемпіонату Бразилії вступив у гарячу суперечку з уболівальником.

Бразильський Сантос продовжує занепад – клуб зазнав третьої поразки за останні п’ять матчів і опустився в зону вильоту. Навіть повернення Неймара поки не допомагає команді стабілізувати ситуацію.

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У поєдинку проти Інтернасьонала (1:2) бразильський ветеран зробив усе можливе, щоб витягти хоча б нічию, однак знову залишив поле з розчаруванням.

Після фінального свистка 33-річний Неймар не стримав емоцій і вступив у словесну перепалку з одним із фанатів. Інцидент потрапив на відео – на кадрах, опублікованих акаунтом TNTSportsBR в мережі X видно, як Неймар активно щось доводить уболівальнику, перебуваючи в епіцентрі напруженого діалогу.

Відео інциденту вже шириться соцмережами, викликаючи суперечки серед фанів – частина підтримує Неймара, інші вважають, що йому варто стримуватись попри провали Сантоса.

O NEYMAR DISCUTIU MUITO PESADO COM UM TORCEDOR! E DEPOIS A PRÓPRIA TORCIDA DO SANTOS BOTOU ESSE TORCEDOR PRA FORA! Se liga como foi o momento no final da partida contra o Inter em que o Neymar troca xingamentos com um santista que estava na Vila Belmiro! #BrasileirãoBetano… pic.twitter.com/RjP5yKcIxd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 24, 2025

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