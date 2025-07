O NEYMAR DISCUTIU MUITO PESADO COM UM TORCEDOR! E DEPOIS A PRÓPRIA TORCIDA DO SANTOS BOTOU ESSE TORCEDOR PRA FORA! Se liga como foi o momento no final da partida contra o Inter em que o Neymar troca xingamentos com um santista que estava na Vila Belmiro! #BrasileirãoBetano… pic.twitter.com/RjP5yKcIxd