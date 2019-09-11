Розлючені вболівальники ледь не вбили сина Лінекера на матчі африканського відбору до ЧС-2022

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер зізнався, що його син Харрі перебував за крок від смерті, знімаючи документальний фільм на матчі кваліфікації ЧС-2022 Сьєрра-Леоне – Ліберія (1:0).

"Він був в Сьєрра-Леоне, працював над офіційним матчем місцевої збірної та Ліберії. Ліберія перемогла 3:1 в першому матчі, вони там знімали на камеру фанатів, роздягальню і все, що відбувалося за лаштунками.

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Загалом, мій Харрі ледь не позбувся життя, це було досить страшно. Сьєрра-Леоне потрібно було забити, тоді вони б пройшли далі за правилом виїзного гола. На останній хвилині гравець втратив цю можливість, пролунав свисток і тут почалися заворушення. Фанати вибігли на поле, кидали каміння.

Харрі стояв поруч з оператором. Коли натовп заповнив поле, вони розділилися, Харрі побіг в тунель в спробі сховатися. Туди прийшли фанати – 50 або 60 осіб, і напали на нього. Вони зривали з нього одяг, забрали телефон і витягли все з кишень. У нього були тільки сигарети. Харрі перебував у цьому жаху.

Потім він побачив ніж і подумав, що його зараз заріжуть. Він побачив озброєного охоронця з щитом і кинувся до нього. Син розповів, що просидів там досить довго. Цей хлопець врятував Харрі та відвів його в кімнату.

Я дізнався про це вчора ввечері та півночі не міг заснути. Зараз ним все в порядку, вже повертається додому. Це був останній день зйомок", – цитує Лінекера Mirror.

Нагадаємо, в Африці вже стартував попередній відбір до ЧС-2022, який відбудеться в Катарі.

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