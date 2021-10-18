Очний поєдинок повинен був визначити одноосібного лідера. Після 10 турів у команд по 23 набраних очки, але Слован упродовж сезону грає результативніше. Зрештою вчорашня гра у Трнаві тривала лише 15 хвилин.

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Зіткнення уболівальників почалися на трибунах, а пізніше перемістилися на поле, тому матч був зупинений. У сутичку втрутилися поліцейські, які очистили сектор стадіону від уболівальників гостей, які використовували піротехніку. Один з фанатів отримав серйозні пошкодження і покинув стадіон на ношах.

Футболісти обох команд були відправлені в підтрибунне приміщення. Через деякий час головний арбітр оголосив, що матч не буде дограний. Прес-служба ліги на офіційному сайті повідомила, що найближчим часом керівництво проведе збори, на яких буде ухвалене рішення про долю зустрічі.

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