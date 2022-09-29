Воротар збірної Швейцарії Янн Зоммер влаштовує парі зі своїми партнерами на тренуваннях і виграє гроші.

Воротар гладбахської Борусії та збірної Швейцарії Янн Зоммер влаштовує парі зі своїми партнерами на тренуваннях, вимагаючи гроші за відбиті пенальті. Про це у коментарі March24 розповів головний тренер швейцарської збірної Мурат Якін.

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"Навіть його партнери зляться, коли він відбиває пенальті на тренуваннях. Вони грають на гроші. Цього тижня він знову заробив невелику суму", — зазначив Якін.

В останньому матчі за збірну Швейцарії Зоммер парирував пенальті у виконанні чеха Соучека. Раніше Янн виходив переможцем у дуелях з іспанцем Серхіо Рамосом (двічі) та італійцем Жоржінью (двічі).

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