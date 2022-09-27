Дивовижний революційний метод, що допомагає Ерлінгові Холанду заснути, заснований на використанні спеціальних окулярів, які норвежець одягає за кілька годин до сну. Крім того, Холанд уникає використання електронних пристроїв перед сном. Про це повідомляє Sport.es.

Черговий гол Холанда у відеоогляді матчу Словенія – Норвегія – 2:1

Колишній особистий тренер форварда Ерас Стінслід також розповів про особисту дієту Ерлінга. Так, Холанд з'їдає страви з курки та пасти, приготовані без солі та олії, а також такі страви, як риба-меч, морський окунь та морський лящ, приготовані з овочами. З напоїв норвежець вважає за краще пити звичайну воду. Він уникає солодких закусок та заморожених продуктів, воліючи вживати лише свіжі продукти.

Під час свого перебування у дортмундській Борусії Холанд набрав 12 кілограмів м'язової маси за 15 місяців.

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