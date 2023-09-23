Період українця в Ла Лізі почався не найкращим чином. Жодного разу тренер Валенсії ще не випускав на поле Романа Яремчука, а на зустріч проти Альмерії він навіть не потрапив до заявки.

Яремчук загадково зник зі заявки Валенсії

Як інформує Superdeporte, напередодні гостьового матчу український форвард відчув фізичний дискомфорт. Саме через проблеми зі здоров'ям Бараха не включив Яремчука в заявку на матч.

Нагадаємо, що нападник приєднався до Валенсії напочатку вересня, перейшовши з Брюгге. Яремчук виступає за "кажанів" на правах оренди, яка діє до кінця сезону.

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