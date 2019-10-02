Розкішний виступ Хакімі у відеоогляді матчу Славія – Борусія Д – 0:2

Борусія Дортмунд здобула впевнену перемогу у гостьовому матчі другого туру Ліги чемпіонів проти празької Славії. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку на сайті "Футбол 24".

Гості заволоділи ініціативою з перших хвилин зустрічі. Саме Борусія відкрила рахунок після кількох невдалих спроб від Славії. Ашраф Хакімі класно протягнув м'яч правим флангом, пошив у дурні захисника та голкіпера і відправив круглого у сітку воріт.

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Після перерви гравці чеської команди спробували відігратися, але надійно грав голкіпер "джмелів" Роман Буркі. Перед фінальним свистком той-таки Хакімі поставив крапку в зустрічі, відзначившись дублем – 0:2.

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Завдяки перемозі дортмундці захопили лідерство в групі F, а Славія з одним очком ризикує стати аутсайдером квартету.