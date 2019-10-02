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Розкішний виступ Хакімі у відеоогляді матчу Славія – Борусія Д – 0:2

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Розкішний виступ Хакімі у відеоогляді матчу Славія – Борусія Д – 0:2
Ашраф Хакімі / Твіттер Борусії Д

Борусія Дортмунд здобула впевнену перемогу у гостьовому матчі другого туру Ліги чемпіонів проти празької Славії. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку на сайті "Футбол 24".

 
Ашраф Хакімі 35’
Ашраф Хакімі 89’
35’ Ашраф Хакімі
89’ Ашраф Хакімі

Гості заволоділи ініціативою з перших хвилин зустрічі. Саме Борусія відкрила рахунок після кількох невдалих спроб від Славії. Ашраф Хакімі класно протягнув м'яч правим флангом, пошив у дурні захисника та голкіпера і відправив круглого у сітку воріт.

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Після перерви гравці чеської команди спробували відігратися, але надійно грав голкіпер "джмелів" Роман Буркі. Перед фінальним свистком той-таки Хакімі поставив крапку в зустрічі, відзначившись дублем – 0:2.

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Завдяки перемозі дортмундці захопили лідерство в групі F, а Славія з одним очком ризикує стати аутсайдером квартету.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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