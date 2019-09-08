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Розкішний "сухий лист" з чемпіонату Бразилії – постраждали колишні зірки УПЛ

10:43 236 Читать на русском
Розкішний "сухий лист" з чемпіонату Бразилії – постраждали колишні зірки УПЛ
Жадсон / AGIF

Представники бразильської Серії А продовжують дарувати справжні витвори футбольного мистецтва.

Нападник Сеари Леандру Карвалью вразив публіку чудовим голом з кутового у гостьовому матчі проти Корінтіанса.

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У основі господарів вийшли дві колишні зірки чемпіонату України – захисник Даніло Авелар (Карпати) і хавбек Жадсон (Шахтар). Корінтіанс впевнено захопив ініціативу і здобув первагу в два голи за підсумками першого тайму. Втім, Сеара проявила неабиякий характер і змогла відігратися у протистоянні з бразильским грандом.

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Справжньою вишенькою на торті став "сухий лист" від Карвалью у компенсований час, який і врятував очко для команди. 24-річний форвард прямим ударом з кутового ідеально закрутив м'яч у ворота Кассіо Рамоса – 2:2.

Шедевр Карвалью на 04:34:

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Теги
Сеара Жадсон Жадсон Даніло Авелар Даніло Авелар Корінтіанс Корінтіанс Бразилія Красиві голи Відеоновини Світ
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