Реал та Мілан не змогли з'ясувати переможця у товариському матчі. Поєдинок завершився без голів.

Товариський матч

Реал Мадрид – Мілан – 0:0

Нереалізований пенальті: Бейл, 41

Зрештою, це саме той випадок, коли результат оманливий. Команди створили вдосталь гострих моментів, але голкіпери були на висоті. До перерви продемонстрував свою майстерність Майк Меньян. Француз навіть відбив пенальті від Гарета Бейла, довівши, що фанам Мілана не варто хвилюватися через відхід Доннарумми.

Лунін зіграв за Реал у матчі з Міланом – диво-сейв і сухий поєдинок українця, незабитий пенальті, дебют Алаби

Наш Аднрій Лунін з'явився на полі по перерві, але теж встиг себе проявити. Український голкіпер здійснив ефектний сейв після удару Браїма Діаса з-за меж штрафного.