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Розкішний постріл Степаненка у ворота Динамо – найкращий гол Шахтаря у 2019 році

13:52 354 Читать на русском
Розкішний постріл Степаненка у ворота Динамо – найкращий гол Шахтаря у 2019 році
Тарас Степаненко / Сайт Шахтаря

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко визнаний автором найкращого гола "гірників" за підсумками 2019 року.

Серед 16 претендентів фанати обрали м'яч, який півзахисник забив у матчі 1/8 Кубка України проти Динамо, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Степаненко обробив м'яч і потужним ударом з-за меж штрафного майданчика розстріляв дальній кут воріт Бущана. Цей гол дозволив Шахтарю врятуватися в основний час, однак захисник Динамо Денис Попов приніс своїй команді прохід у наступний раунд вже в екстратаймі.

До слова, наразі саме цей шедевр є єдиним голом Степаненка у всіх турнірах сезону 2019/20.

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