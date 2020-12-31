Розкішний постріл Степаненка у ворота Динамо – найкращий гол Шахтаря у 2019 році

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко визнаний автором найкращого гола "гірників" за підсумками 2019 року.

Серед 16 претендентів фанати обрали м'яч, який півзахисник забив у матчі 1/8 Кубка України проти Динамо, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Степаненко обробив м'яч і потужним ударом з-за меж штрафного майданчика розстріляв дальній кут воріт Бущана. Цей гол дозволив Шахтарю врятуватися в основний час, однак захисник Динамо Денис Попов приніс своїй команді прохід у наступний раунд вже в екстратаймі.

До слова, наразі саме цей шедевр є єдиним голом Степаненка у всіх турнірах сезону 2019/20.

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