Евертон обіграв Лестер в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Карло Анчелотті забили у ворота Каспера Шмейхеля по голу в кожному із таймів. У першій половині Рішарлісон класно пробив з-за меж штрафного, а після перерви Холгейт замкнув подачу з кутового.

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Завдяки цій перемозі Евертон набрав 23 очки та наблизився до зони Ліги чемпіонів на відстань у один пункт. Четверту сходинку посідає саме Лестер.