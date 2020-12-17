Розкішний постріл Рішарлісона у відеоогляді матчу Лестер Сіті – Евертон – 0:2
00:55 - Читать на русском
Евертон обіграв Лестер в рамках 13-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Рішарлісон 21’
Мейсон Холгейт 72’
21’ Рішарлісон
72’ Мейсон Холгейт
Підопічні Карло Анчелотті забили у ворота Каспера Шмейхеля по голу в кожному із таймів. У першій половині Рішарлісон класно пробив з-за меж штрафного, а після перерви Холгейт замкнув подачу з кутового.
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Завдяки цій перемозі Евертон набрав 23 очки та наблизився до зони Ліги чемпіонів на відстань у один пункт. Четверту сходинку посідає саме Лестер.
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