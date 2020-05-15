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Розкішний постріл Фреда у дев'ятку воріт Олександрії – через рік бразилець став найдорожчим продажем в історії Шахтаря

14:28 117 Читать на русском
Розкішний постріл Фреда у дев'ятку воріт Олександрії – через рік бразилець став найдорожчим продажем в історії Шахтаря
Фред / Сайт Шахтаря

Хавбек Фред в часи виступів за Шахтар забивав не надто часто, зате дуже ефектно.

Один з шедеврів бразильця потрапив до рубрики "Гол дня" у офіційному Твіттері "гірників".

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Фред зрівняв рахунок у матчі 5 туру УПЛ 2017/18 проти Олександрії. Зірка Шахтаря вдало зіграв на підборі після стандарту і ударом в один дотик поцілив у дев'ятку – жодних шансів для Юрія Паньківа. У другому таймі Факундо Феррейра вивів донеччан уперед – гостьова перемога 2:1.

Додамо, що після сезону 2017/18 Шахтар зміг дуже вигідно продати Фреда. Манчестер Юнайтед заплатив за півзахисника 60 млн євро, що стало найдорожчим трансфером на вихід в історії "гірників".

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