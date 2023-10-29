Манчестер Сіті розгромив в дербі Манчестер Юнайтед в 10 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Команда Пепа Гвардіоли без проблем здобула важливі три очки в манчестерському дербі. Героєм матчу став Ерлінг Холанд, який двічі забив сам, а також асистував Фодену при третьому голі. Онана здійснив кілька гарних сейвів, але вони не врятували Манчестер Юнайтед від розгрому.

Манчестер Сіті розгромив у дербі Манчестер Юнайтед – Онана тримав інтригу, але Холанд оформив дубль+асист

Манчестер Сіті наразі перебуває на третій сходинці з 24 балами, поступаючись Арсеналу, який має таку ж кількість очок, за додатковими показниками. Манчестер Юнайтед розташувався на восьму місці з 15 пунктами.