Розкішний перформанс Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – 0:3
21:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті розгромив в дербі Манчестер Юнайтед в 10 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
Ерлінг Холанд 26’
Ерлінг Холанд 49’
Філ Фоден 80’
26’ Ерлінг Холанд
49’ Ерлінг Холанд
80’ Філ Фоден
Команда Пепа Гвардіоли без проблем здобула важливі три очки в манчестерському дербі. Героєм матчу став Ерлінг Холанд, який двічі забив сам, а також асистував Фодену при третьому голі. Онана здійснив кілька гарних сейвів, але вони не врятували Манчестер Юнайтед від розгрому.
Манчестер Сіті розгромив у дербі Манчестер Юнайтед – Онана тримав інтригу, але Холанд оформив дубль+асист
Манчестер Сіті наразі перебуває на третій сходинці з 24 балами, поступаючись Арсеналу, який має таку ж кількість очок, за додатковими показниками. Манчестер Юнайтед розташувався на восьму місці з 15 пунктами.
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