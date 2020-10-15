Польща у більшості розбила Боснію і Герцеговину в матчі 4-го туру Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Польща – Боснія і Герцеговина.

Поляки захопили контроль над грою, і вже на 15 хвилині здобули чисельну перевагу – Ахмеходжіч завалив Лєвандовскі, який вибігав віч-на-віч з воротарем. Роберт вже до 30 хвилини мав оформити дубль, однак спочатку дивом не забив з близької відстані, а пізніше пробив у стійку.

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Лєвандовскі до перерви таки відзначився, розстрілявши голкіпера, а в додатковий час нападник класно асистував Лінетті, закинувши м'яч за спини захисникам. На початку другої половини Лєвандовскі оформив дубль, замкнувши передачу Кліха з глибини.

Завдяки цій перемозі поляки стали лідером групи A1, маючи в активі 7 очок, Боснія з 2 пунктами залишається аутсайдером.