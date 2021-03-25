Сербія перемогла Ірландію в красивому матчі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Ірландія відкрила рахунок, але не змогла втримати перевагу до перерви – Влаховіч скористався скидкою Тадіча. Переломним моментом став вихід Александара Мітровіча на заміну. Форвард Фулхема оформив дубль за 6 хвилин і фактично гарантував перемогу Сербії.

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Особливо красивим вийшов перший гол потужного нападника – з незручної позиції закинув парашут за комірець голкіперу. Слід відзначити і Тадіча, який виступав асистентом в усіх трьох голах господарів. Коллінз скоротив відставання до мінімуму, але на більше ірландцям забракло часу.