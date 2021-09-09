Італія не помітила спротиву Литви у матчі відбору на ЧС. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Чемпіони Європи відвантажили супернику 4 голи ще до перерви. Люб'язні литовці всіляко сприяли погрому. Новіковас віддав зручну передачу Кіну на перший гол, а Уткус зрізав м'яч у власні ворота після пострілу Распадорі.

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У другій половині італійці додали лише один м'яч, зате який! Правий захисник Ді Лоренцо з кута штрафного майданчика запустив розкішний парашут за комірець голкіперу. Є серйозна підозра на невдалу подачу, але це не псує краси епізоду.