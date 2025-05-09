У повторному поєдинку 1/2 фіналу другого за силою єврокубка МЮ вдруге розгромив Атлетік (4:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Атлетік вийшов вперед на 31-й хвилині: Хаурегісару вдався удар з-за меж штрафного у праву дев'ятку. Зрівняти Манчестер Юнайтед зумів лише в середині другого тайму – Маунт з розвороту закрутив у дальній кут.

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За трохи Каземіро відгукнувся на навіс зі стандарту у штрафний і головою спрямував м'яч у сітку. Згодом Хьойлунд елегантно переправив сферу в ворота після прострілу Бруну. А вже у доданий час дубль оформив Маунт, стрільнувши з центра поля у порожні ворота (голкіпер вийшов далеко в поле, а захисники не встигли підстрахувати).