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Розкішний гольовий пас у рамках КАН-2019 – автор шедевру виявився непотрібним Челсі

10:02 373 Читать на русском
Розкішний гольовий пас у рамках КАН-2019 – автор шедевру виявився непотрібним Челсі
Ола Айна (праворуч) / Daily Post – Nigeria News

Поєдинок стартового туру в групі B Кубка африканських націй між збірними Нігерії та Бурунді завершився мінімальною перемогою "суперорлів" завдяки класним індивідуальним діям Оли Айни.

Аутсайдер тримав ворота на замку впродовж майже всього матчу, та на 77-й хвилині й оборонні редути Бурунді дали збій.

Парад шедевральних голів у відеоогляді матчу Бельгія U-21 – Італія U-21 – 1:3

Посприяв цьому латераль національної команди Нігерії Ола Айна. Він прорвався лівим флангом, змістився до центру й розкішним пасом п'ятою вивів на побачення з кіпером Одіона Ігало. Для форварда Шанхай Шеньхуа завершити епізодом голом виявилося справою техніки.

До слова, Айна кілька тижнів тому перейшов із Челсі до італійського Торіно, в якому провів сезон 2018/19 на правах оренди. "Сині" отримали за нього орієнтовно 10 млн євро.

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Теги
Красиві голи Відеоновини Ола Айна Ола Айна Кубок африканських націй Світ Нігерія Нігерія
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