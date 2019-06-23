Розкішний гольовий пас у рамках КАН-2019 – автор шедевру виявився непотрібним Челсі

Поєдинок стартового туру в групі B Кубка африканських націй між збірними Нігерії та Бурунді завершився мінімальною перемогою "суперорлів" завдяки класним індивідуальним діям Оли Айни.

Аутсайдер тримав ворота на замку впродовж майже всього матчу, та на 77-й хвилині й оборонні редути Бурунді дали збій.

Парад шедевральних голів у відеоогляді матчу Бельгія U-21 – Італія U-21 – 1:3

Посприяв цьому латераль національної команди Нігерії Ола Айна. Він прорвався лівим флангом, змістився до центру й розкішним пасом п'ятою вивів на побачення з кіпером Одіона Ігало. Для форварда Шанхай Шеньхуа завершити епізодом голом виявилося справою техніки.

До слова, Айна кілька тижнів тому перейшов із Челсі до італійського Торіно, в якому провів сезон 2018/19 на правах оренди. "Сині" отримали за нього орієнтовно 10 млн євро.