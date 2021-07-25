Тернопільська Нива обіграла житомирське Полісся в рамках 1-го туру Першої ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перша ліга, 1 тур

Нива Т – Полісся – 1:0

Гол: Семенина, 47

Родзинку цій зустрічі додавало протистояння колишніх тренерів Олімпіка. Ба більш, у лютому саме Юрій Калітвінцев замінив Ігоря Климовського на чолі донецької команди. Сьогодні ж перемога була за останнім.

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Єдиний м'яч у цьому матчі вийшов розкішним. Взяття воріт організували два Ігорі – Гатала прорвався з лівого флангу в штрафний і п'ятою покотив на хід партнеру, а Семенина відгукнувся на пас партнера і змусив капітулювати голкіпера житомирян.