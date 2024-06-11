"Фараони" грали проти Гвінеї-Бісау у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Мохамед Салах у матчі оформив свій черговий гол за збірну Єгипту.

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Єгиптяни програвали до 70 хвилини. Салах виправив ситуацію і приніс своїй команді нічию. Форвард самотужки увірвався у штрафний майданчик з флангу, змістився до центру і потужно пробив. Для Мохамеда цей гол став 55 за національну команду.

Збірна Єгипту зіграє у відборі до ЧС-2026 чотири матчі і не зазнала жодної поразки. "Фараони" мають 10 балів і випереджають Гвінею-Бісау на чотири пункти.