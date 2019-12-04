Розкішний гол Нойка став найкращим у 30-у турі чемпіонату Білорусі

Український хавбек Динамо Брест Олександр Нойок допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі 30-го туру чемпіонату Білорусі проти мінського Динамо (3:1).

Олександр вирішив відзначити завершення чемпіонату голом у своєму фірмовому стилі. Хавбек наважився на удар здалеку і поцілив прямісінько у верхній кут воріт.

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Цей гол Нойка Білоруська федерація футболу назвала найкращим серед усіх, які були забиті у матчах 30-го туру. Всього в уже минулому сезоні Олександр забив 6 м'ячів.

Додамо, що Динамо Брест ще за тур до завершення чемпіонату гарантувало собі чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

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