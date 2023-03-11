Наполі здолав Аталанту в рамках 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аталанта після чудового початку 2023 року неочікувано посипалася в лютому – 5 поразок за останні 7 матчів. На тлі лідера чемпіонату команда Джан П'єро Гасперіні мала вигляд приреченої.

Наполі впевнено здолав Аталанту і відірвався від Інтера вже на 18 очок

Наполі не зумів відкрити рахунок в першому таймі, але після перерви впорався з цим завданням. Фінти Хвічі виявилися занадто складними для бергамасків. Грузин одним рухом прибрав відразу трьох суперників і відправив м'яч у сітку воріт Муссо. Згодом Ррахмані вдало прийшов на стандарт і встановив остаточний рахунок – 2:0.